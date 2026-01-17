Экстренные службы Сургута подвели итоги бурных новогодних выходных

Новогодние выходные для экстренных служб Сургута прошли без пауз: полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные бригады коммунальщиков и сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) работали в усиленном режиме. За 12 дней специалисты ЕДДС приняли более 19 тысяч звонков, пишет sitv.ru.

При этом сами диспетчеры столкнулись с нестандартной ситуацией: на короткое время оказались недоступны вызовы по номеру 112 и трехзначным номерам экстренных служб с мобильных телефонов. Сбой продлился недолго и, по данным городских служб, не привел к негативным последствиям для здоровья и жизни людей.

Пожары в Сургуте: рост выездов, пострадавшие и человеческий фактор

Пожарная обстановка в городе оказалась напряженнее, чем годом ранее. За каникулы огнеборцы выезжали более двух десятков раз — против девяти в прошлом году. Горели как частные дома, так и квартиры в многоэтажках. В результате пожаров пострадали два человека, один из них позже скончался.

В МЧС отмечают, что в основе большинства происшествий — беспечность и вредные привычки. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Югре Роман Никифоров сообщил, что среди основных версий по отдельным случаям рассматривались неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации электроприборов, а также курение: в одном из эпизодов человек уснул с сигаретой; в обоих случаях усматривались признаки алкогольного опьянения.

Дачные кооперативы: аварии на сетях и «Новый год при свечах»

Отдельной головной болью для жителей дачных кооперативов стали отключения электричества. В некоторых случаях причиной были перегрузки сетей из-за массового использования обогревателей, бытовой техники и гирлянд, в других — форс-мажор. В кооперативах «Газовик» и «Сосновая роща» празднование Нового года оказалось под угрозой.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев рассказал, что одно из отключений произошло после того, как автомобиль въехал в опору освещения и повредил линию электропередачи. Электроснабжение восстановили в 23:40 — за 20 минут до наступления Нового года.

Дороги Сургута: «тихая» новогодняя ночь и семь ДТП за каникулы

Дорожная обстановка в Сургуте в целом была относительно спокойной. В новогоднюю ночь в городе не произошло ни одной аварии с пострадавшими — вероятно, многие отмечали праздник дома, а тех, кто был за рулем, сдерживали патрули. Однако в остальные дни было зарегистрировано семь ДТП, одно из которых закончилось гибелью человека.

Старший инспектор группы организации службы отдельного батальона ДПС УМВД РФ по Югре Александр Павлов сообщил, что 3 января на Восточной объездной автомобиль занесло, после чего произошло столкновение со встречным транспортом: один человек погиб, еще один получил травмы.

Криминальная хроника: мошенничества, хулиганство и резонансные эпизоды

За каникулы в Сургуте зарегистрировали более двух десятков преступлений. Среди наиболее тяжких — мошенничество и хулиганство. Самым заметным эпизодом в городе стало нападение на подростка в торговом центре; расследованием занимается Следственный комитет.

При этом сама новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Порядок обеспечивали 80 полицейских, в резерве находились сотрудники ОМОН — их помощь не потребовалась. По словам начальника отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по Югре Юрия Кучерова, людей на ледовых городках было достаточно, гуляли почти всю ночь; дежурство завершили около половины четвертого утра.

Коммунальная уборка: 24/7, 96 тысяч кубометров снега и штрафы подрядчикам

Дорожники и коммунальные службы отработали праздничные дни в круглосуточном режиме. Сильных снегопадов не было, но работы хватало: дворники и техника очищали магистрали, тротуары и дворы.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Анна Коршунова сообщила, что ежедневно на улично-дорожную сеть выходило 130 единиц техники в первую смену и 114 — во вторую. За праздники вывезли более 96 тысяч кубометров снега (в материалах также приводится сравнение — порядка 6 тысяч автомобилей). Контрольные службы зафиксировали более 200 нарушений: колейность на дорогах, нечищеные тротуары, снежные валы у остановок. К подрядчикам применяют штрафы и уменьшают оплату за невыполненные работы.

«Нелепые кражи» и вандализм: кедр из парка и бронзовый лис

Одними из самых необычных историй стали кражи с городских общественных пространств. Из парка похитили кедр, а с Аллеи Славы — маленькую бронзовую статую лиса, которая не простояла и двух недель.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко сообщила, что арт-объекты размещали рядом с камерами видеонаблюдения: записи оперативно изъяли, заявление подали в полицию. Уже на следующий день бронзового лиса нашли — усилиями полицейских и неравнодушных горожан.

Итоги по Югре: аварийность на трассах, нетрезвые водители и пожары

Праздничная статистика по региону оказалась заметно более масштабной, чем городская.

ДТП и пьяные водители. По данным Госавтоинспекции Югры, с 1 по 11 января на дорогах округа зарегистрировано 36 ДТП, погибли семь человек, 58 получили травмы. За период с 31 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД задержали 210 водителей с признаками опьянения; 19 человек были выявлены за повторное управление в нетрезвом виде, еще 53 отказались от медосвидетельствования.

Пожары и эвакуация. По официальной статистике МЧС за восемь дней югорские пожарные ликвидировали 39 возгораний. Чаще всего пожары происходили в жилом секторе, самая распространенная причина — неосторожное обращение с огнем. Из опасных зон эвакуировали 222 человека, спасли материальные ценности на сумму более 59 млн рублей; повреждены 21 строение и 8 автомобилей. Отдельно отмечается, что за первые девять дней нового года в Югре ликвидировали 51 пожар, спасли имущество на сумму более 71 млн рублей, погибших не было; горели жилые дома, бани и хозпостройки, а также 14 единиц техники. В качестве одной из типичных причин возгораний автомобилей упоминаются технические неисправности и кустарно установленный подогрев двигателя.

Мошенничества. В новогодние дни активизировались телефонные мошенники — «псевдоинвесторы», лжесотрудники банков и силовых структур. По данным полиции, у жителей Югры похитили почти 9 млн рублей; пострадали 45 человек.