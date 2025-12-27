Более 300 детей стали участниками Главной новогодней елки Сургута

Накануне, 24 и 25 декабря, в Сургуте прошла Главная Елка. Праздник организовали для детей, которые в уходящем году добились успехов в учебе, спорте и творчестве. Участниками праздника стали 350 ребят в возрасте от 6 до 16 лет, рассказали в администрации Сургута.

«Ежегодно главная новогодняя Елка Сургута становится центром притяжения для юных сургутян, преуспевших в учебе, спорте, научной деятельности. Событие стало доброй традицией, которое объединяет самых талантливых ребят нашего города. В мероприятии также принимают участие дети наших защитников, участников специальной военной операции, которые с честью и достоинством несут службу», – написал в своих соцсетях глава Сургута Максим Слепов.

Праздничную программу подготовили Городской культурный центр и Театр актера и куклы «Петрушка». Дети увидели театрализованные представления, поучаствовали в играх, танцах и получили подарки.