На форум «Сургут. Безопасность» собрались около 1,5 тысяч участников

В Сургуте проходит IV Городской форум «Сургут.Безопасность». В первый день эксперты и участники обсудили новые технологии вовлечения молодёжи в деструктивные организации, правила проектного управления в сфере профилактики, возможные кризисные сценарии для России на фоне разрастания глобального военного конфликта, а также нововведения в профилактике наркомании и риски превращения профилактики в пропаганду, рассказывает администрация города.

Площадкой форума стала Сургутская филармония, где собрались 1,5 тысячи участников: государственные и муниципальные служащие, педагоги, работники культуры, спорта, молодёжной политики, студенты и представители общественности. Итогом первого дня стало общегородское родительское собрание с ведущими спикерами.

