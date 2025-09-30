В Сургуте начинающий водитель ВАЗа выехал на красный и попал в ДТП

В Сургуте вечером, 29 сентября, произошло ДТП с участием двух автомобилей, водители которых, по предварительной информации, выехали на перекресток на красный свет.

«Около 23:00 в городе Сургут, 18-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Haval», который в свою очередь также выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате водитель отечественного автомобиля получил травмы.