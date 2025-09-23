Акция «Чистый лес» впервые проходит в Сургуте

В Сургуте впервые проходит акция «Чистый лес». В ее рамках из городских лесов уже вывезли более 350 кубометров отходов и очистили десять загрязненных участков. Об этом сообщили в администрации города.

«Активное участие в масштабной экологической акции приняли ведущие строительные компании города и муниципальные учреждения. Среди них: «ЮВиС», ДСК-1, «Сибпромстрой», «Брусника», «Северавтодор», «Городской парк», а также сотрудники «Росреестра». Благодаря предоставленной застройщиками специализированной технике, включая погрузчики и самосвалы, осуществляется несколько рейсов в день для вывоза отходов на полигон. Дополнительно выделены рабочие бригады для оперативной санитарной очистки лесных массивов. В планах продолжение работ по вывозу отходов с предполагаемым объемом около 100 кубических метров. Дорожная карта включает 14 точек. К сожалению, сохраняются труднодоступные участки, очистка которых затруднена. Данная ситуация является следствием безответственного поведения граждан и юридических лиц, систематически размещающих отходы в лесных зонах», – рассказала главный специалист отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства Администрации города Яна Куликова.

Сургут присоединился к общероссийской экологической акции «Российские дни леса». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который с 2025 года включен в нацпроект «Экологическое благополучие».

Кроме того, в Сургуте стартует серия субботников. Заявку на участие можно подать в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону 95-80-27. Специалисты помогут выбрать территорию и обеспечат инвентарем.