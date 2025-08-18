Сургут получит крупную дотацию от округа за бюджетную эффективность

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа отметило Сургут за качественное планирование доходов бюджета и рост налогового потенциала по итогам 2024 года. Город получит дотацию в размере 118,2 миллиона рублей. Такой результат стал возможен благодаря активной работе с налогоплательщиками, развитию самозанятости и расширению налогооблагаемой базы.

Среди ключевых факторов выделяются популяризация налога на профессиональный доход, включение в налоговую базу по налогу на имущество организаций и физических лиц дополнительных объектов, в том числе выявленных в результате совместных обследований администрации города и налоговой инспекции. Важным решением стало также инициативное предложение думы Сургута о замене финансовой помощи из окружного бюджета дополнительным нормативом отчислений по НДФЛ. Этот шаг обеспечил дополнительный приток средств в казну города в размере порядка 704 миллионов рублей.

По итогам 2024 года в бюджет Сургута поступило 46,7 миллиарда рублей, что на 6,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Налоговые доходы увеличились на 27,5% и составили 19,6 миллиарда рублей. При этом поступления по НДФЛ достигли 14,5 миллиарда, показав рост на 25,4%.