Тренер из Сургута поделился, как его воспитанники пережили теракт в «Крокусе»

Воспитанники студии Сургута по танцам и их тренер смогли пережить теракт в «Крокус Сити Холл». 20-23 марта в торговом центре проходили чемпионат и первенство России. После выступления юные спортсмены в ожидании ночного рейса решили досмотреть турнир до конца, однако попали в эпицентр трагических событий, поделился с 86.RU сургутский тренер.

«Решили, что кто-то петарды взрывает. Но потом возникла мысль: вряд ли кто-то будет делать это в помещении. Подошли к перилам, посмотрели вниз и увидели вооруженных людей в холле <…> Мы с ребятами были где-то в середине группы. Спустились по лестнице, и вдруг кто-то крикнул, что там тоже стреляют и здание окружено. Мы все развернулись и побежали обратно. Дети в майках, в концертных костюмах. На ногах у кого-то туфли, а многие просто в тапочках были. Давка жуткая, но, слава богу, никто не пострадал, не упал. Вернулись обратно, в помещение, где проходил турнир. Выяснилось, что в соседнем помещении все еще идут соревнования. Их никто не предупредил о происходящем», − рассказал изданию тренер.

Мужчина, увидев свою подопечную босиком, вернулся в здание за документами и одеждой.

Этой же ночью тренер вместе с детьми благополучно вернулись в Сургут.

Напоминаем, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек, среди них пятеро детей.