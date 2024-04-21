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Бикини-фестиваль в Сургуте закрыл горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в ХМАО завершился бикини-фестивалем

Бикини-фестиваль в Сургуте закрыл горнолыжный сезон
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте прошел традиционный бикини-фестиваль, который закрыл горнолыжный сезон. Для участия в нестандартном заезде лыжники и сноубордисты приехали на «Каменный мыс».

«В этом году фестиваль прошел не так масштабно, как в прошлом, но все равно участники хорошо провели время. Организовали конкурс на лучший костюм, а после все вместе пожарили шашлыки», - рассказал «Вестнику» исполнительный директор федерации сноуборда России в ХМАО Александр Свинин.

Бикини-фестиваль проходит в Сургутском районе несколько лет и считается неотъемлемой частью закрытия лыжного сезона в ХМАО. Изначально массовый спуск на лыжах планировался на 13 апреля, но помешала холодная погода и снег с дождем. Спуск перенесли на 20 апреля.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 107, комментариев: 0
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