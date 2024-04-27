СГЭС на время перевели на «особый режим» работы

С 27 апреля по 13 мая «Сургутские городские электрические сети» перевели на «особый» режим работы. На майских праздничных выходных в компании будет вестись круглосуточное дежурство ответственных лиц. Помимо этого, усилили аварийно-выездные бригады дополнительным персоналом, сообщает пресс-служба СГЭС.

«На период майских праздников и длительных выходных в СГЭС организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийно-выездные бригады усилены дополнительным оперативно-ремонтным персоналом. В готовность приведены резервные источники электропитания и спец. техника», — говорится в сообщении.

В Центральной диспетчерской службе СГЭС круглосуточно следят за работой энергооборудования города. Особое внимание и контроль уделяют энергообъектам, которые снабжают социально-значимые учреждения.