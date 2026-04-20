В Ханты-Мансийске после проверки знания русского языка в школы приняли 21 ребенка-мигранта, еще 32 получили отказ

В Ханты-Мансийске более 30 детям-мигрантам отказали в зачислении в школы после обязательного тестирования на знание русского языка. Из 70 поданных с 1 апреля заявлений 21 ребенок был принят в школы, 32 не прошли тестирование и получили отказ. Об этом сообщили на заседании комитета Думы города по социальной политике.

«По информации городского Департамента образования, с 1 апреля поданы заявления в школы города Ханты-Мансийска от родителей 70 детей-мигрантов. Из них 65 человек успешно прошли проверку ведомств и получили направление в пункт проведения тестирования на базе МБОУ «СОШ № 5 им. Безноскова И.З.». По итогам тестирования 21 ребенок был зачислен в школы, 32 детям-мигрантам отказано в зачислении в связи с отрицательным результатом тестирования. По остальным еще проводятся проверки, связанные с документами, и по другим причинам», − говорится в сообщении.

Как напомнили на заседании, с апреля прошлого года действует федеральный закон, по которому дети-мигранты перед поступлением в российские школы должны подтверждать знание русского языка на уровне, достаточном для освоения школьной программы.

На заседании также сообщили, что сейчас в школах Ханты-Мансийска обучаются 637 детей с миграционной историей. По словам властей, их число не превышает 10% в от состава учеников в классах. За соблюдением этого критерия следят межведомственная комиссия по профилактике экстремизма и департамент образования.