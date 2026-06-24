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​Бензин по лимиту: что происходит на заправках Сургута

Власти Югры объяснили причины ограничений на продажу топлива

​Бензин по лимиту: что происходит на заправках Сургута
Фото: magnific.com

Ряд сургутских СМИ сообщают, что на нескольких местных заправках ввели временные ограничения на продажу топлива. Так, издание ОМЕДИА! сообщило, что меры связаны с повышенным спросом на бензин и дизельное топливо.

«На трех станциях под брендом «Газпромнефть» не отпускают больше 40 литров бензина и 80 литров дизеля на один чек. Также не осуществляется заправка в канистры ‒ только в баки машин. Аналогичная ситуация на сети «Лукойл». Везде, где была доступна опция постоплаты, она отменена. Расчет теперь по факту», ‒ говорится в сообщении.

В компаниях поясняют, что меры направлены на предотвращение ажиотажного спроса, закупок топлива впрок и возможных спекуляций.

В городских пабликах также стали появляться фотографии, как автовладельцы набирают топливо в канистры.

Фото: «К-Информ Сургут» / vk.com

«Набирают канистрами все. Заправка Лукойл на Есенина, 71 рубль / 95», ‒ говорится в описании к фотографии в группе «К-Информ Сургут» во ВКонтакте.

При этом накануне вечером, 23 июня, корреспондент СИА-ПРЕСС посетил несколько автозаправочных станций города. Очередей из автомобилей не было заметно. При этом стоимость бензина АИ-95 различалась: на АЗС «Лукойл» литр топлива стоил почти 72 рубля, на заправке «Югра» – 81 рубль, а на АЗС «Эталон» – около 96 рублей.

На ситуацию уже отреагировал губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, вопрос обеспечения региона топливом обсуждался на оперативном совещании с участием правительства округа и регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

«Ситуация с поставками топлива находится под контролем, запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве. Вместе с тем, с учетом отмеченного повышенного спроса на бензин и дизель, с целью недопущения искусственного дефицита, а также спекуляций и перепродаж, на ряде АЗС установлены ограничения по объему отпускаемого топлива», – написал глава региона в своих соцсетях.

Губернатор также поручил Департаменту экономического развития Югры и главам муниципалитетов ежедневно контролировать наличие топлива на автозаправочных станциях. Кроме того, региональное управление ФАС проведет дополнительные проверки обоснованности цен на нефтепродукты.

«По информации Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, полностью обеспечены необходимыми ресурсами», ‒ добавил Руслан Кухарук.

Власти подчеркивают, что ограничения носят временный характер, а ситуация с обеспечением топливом остается стабильной.

Между тем, ограничения на продажу топлива в июне начали вводить и в других регионах России. Лимиты на отпуск бензина и дизеля действуют в Крыму, Севастополе, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в ряде других регионов страны, пишут Банки.ру.

Как указало издание Газета.ru, ситуация уже находится на контроле федеральных властей. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство взаимодействует с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, ФАС продолжает мониторинг рынка и принимает меры для предотвращения необоснованного роста цен.

В правительстве России также сообщили, что вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей профильных ведомств и нефтяных компаний. Одной из главных задач остается обеспечение регионов необходимыми объемами топлива и недопущение перебоев с поставками.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 68, комментариев: 0
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