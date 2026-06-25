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Холодный климат 25%

Высокие цены на жилье и жизнь 19.8%

Удаленность от центра России 19%

Мало возможностей для отдыха и туризма 22.4%

На самом деле Сургут недооценен 13.8%

Всего голосов: 116

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​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля

Из-за строительства ливневого коллектора в Сургуте изменятся маршруты почти 20 автобусов

​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля
Фото: СИА-ПРЕСС, администрация Сургута

С 21:00 26 июня до 21:00 5 июля в Сургуте частично ограничат движение транспорта на кольцевой развязке у памятника основателям города. Перекрытие коснется направления от улицы Майской в сторону проспекта Ленина. Как сообщили в администрации Сургута, ограничения вводятся на время работ по обустройству ливневого коллектора.

На период перекрытия изменятся схемы движения общественного транспорта. В объезд участка будут следовать автобусы № 17, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 45, 49, 61, 68, 107, 110, 111, 112, 115 и 116.

№17 − при движении от остановки «Аэропорт»: остановка «ул. Бахилова», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул. 50 лет ВЛКСМ» и далее по маршруту.

№27 − при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «ул. Бахилова», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», остановка «ул. 50 лет ВЛКСМ», ул. Островского, остановка «Школа № 1» и далее по маршруту.

№ 28 − при движении от остановки «ДК Строитель»»: остановка «Школа № 1», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» - конечная.

№ 29 − при движении от остановки «32 мкр»: остановка «ул. Энергетиков», улица Энергетиков, ул. Майская, остановка «ул. Майская», остановка «ул. Декабристов», улица Дзержинского, останова «ул. Дзержинского», пр. Ленина, остановка «Аврора» и далее по маршруту.

№ 36 − при движении от пос. «Снежный»: остановка «Аврора», ул. Дзержинского, остановка «ул. Дзержинского», ул. Майская, остановка «ул. Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», ул. Островского, остановка «Школа № 1» и далее по маршруту.

№ 37 − при движении от остановки «Камертон»: остановка «Школа № 1», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ» и далее по маршруту.

№ 40 − при движении от остановки «Ж/Д вокзал»: остановка «ул. Бахилова», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту.

№ 45 − при движении от остановки «м-н «Москва»: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту.

№ 49 − при движении от пос. «Лесной»: остановка «Аврора», ул. Дзержинского, остановка «ул. Дзержинского», ул. Майская, остановка «ул. Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ» и далее по маршруту.

№ 61 − при движении от пр. Пролетарский: остановка «Аврора», ул. Дзержинского, остановка «ул. Дзержинского», ул. Майская, остановка «ул. Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту.

№ 68 − при движении от остановки «Ж/Д вокзал»: остановка «Школа № 1», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту.

№ 107 − при движении от Речного вокзала: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту.

№ 110 − при движении от остановки «м-н Москва»: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту.

№ 111 − при движении от остановки «м-н Москва»: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», ул. Островского, остановка «Школа № 1» и далее по маршруту.

№ 112 − при движении от остановки «ДПК Сургутское»: остановка «Школа № 1», ул. Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «Газпром» и далее по маршруту.

№ 115 − при движении от Речного вокзала: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ», остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту.

№ 116 − при движении от СОТ Север: остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «ул. Энергетиков», пр. Ленина, остановка «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, остановка «ул.50 лет ВЛКСМ» и далее по маршруту.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 172, комментариев: 0
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