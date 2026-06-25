Apple удалила приложения VK и «Дзен» из App Store

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания и обновления в App Store. Об этом пишет Газета.Ru. В VK подтвердили, что Apple удалила ряд приложений компании из своего магазина. При этом в компании заявили, что VK никогда не находилась под санкциями и не включалась в санкционные списки. Необходимую информацию компания ранее передала Apple, однако корпорация удалила приложения в одностороннем порядке и без предварительного уведомления.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — подчеркнули в VK.

В компании заверили, что продолжат обеспечивать пользователям комфортный и безопасный доступ к сервисам. Уже установленные на устройства Apple приложения VK продолжат работать.

Для пользователей Android сервисы VK остаются доступными в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции. Скачать приложения можно через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и официальные сайты продуктов.

Похожие ограничения ранее коснулись российского мессенджера MAX, который в начале июня стал недоступен для скачивания в App Store. Компания направила запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения.