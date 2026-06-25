В Югре 27 июня пройдет фестиваль ко Дню молодежи

В Югре 27 июня пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи. Празднование организуют в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство», сообщает РИЦ «Югра».

На тематических площадках представят достижения России в науке, образовании, технологиях, культуре, творчестве, предпринимательстве и других сферах. Организаторы называют эти зоны «пространствами действий», где участники смогут проявить себя. Гости смогут отправить гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям, стать донорами, подать заявку на грантовый конкурс, представить свой проект или присоединиться к молодежным движениям.

В рамках Года единства народов России каждая зона будет отражать национальное и культурное единство страны через общие ценности, историю, успехи и достижения.

В Ханты-Мансийске основные события развернутся на центральной площади. Гостей ждут интерактивные площадки, концерты, лекции, уличные акции, семейные активности и спортивная программа. Также пройдут мастер-классы по созданию окопных свечей и плетению маскировочных сетей, росписи имбирных пряников, выставка трофейного имущества и акция «Письмо солдату».

На площадке представят выставку практик «Открываю Югру. Арктика» о возможностях для молодежи в Белоярском и Березовском районах.

Актуальную информацию о Дне молодежи в конкретном городе можно найти на сайте Деньмолодежи.рф и в чат-боте в мессенджере MAX.