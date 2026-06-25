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​В Югре объявили режим беспилотной опасности

Губернатор Югры объявил о введении режима беспилотной опасности в регионе

​В Югре объявили режим беспилотной опасности
Фото: magnific.com

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие», – подчеркнул он.

При объявлении режима беспилотной опасности необходимо оставаться дома и не подходить к окнам. Если человек находится на улице, следует укрыться в капитальном здании, подземном переходе или паркинге. Покидать безопасное место можно только после официального сигнала об отмене режима беспилотной опасности.

Также власти предупредили, что в регионе могут временно ограничить работу сотовой связи и мобильного интернета.

Отдельно югорчанам напомнили о правилах безопасности. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и возможным обломкам беспилотников, не трогать их и не перемещать. Кроме того, запрещено публиковать информацию, фотографии и видеозаписи, связанные с работой систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов.

Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 182, комментариев: 0
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