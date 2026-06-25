Сургут модернизирует канализационный коллектор и строит магистральный водовод

В Сургуте в этом году идут работы сразу на двух крупных коммунальных объектах: реконструируют канализационный напорный коллектор и строят магистральный водовод. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

Активная фаза реконструкции коллектора проходит на участке от ДНТ «Тихий бор» КНС-3 до 114-й мехколонны. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов.

Подрядчики прокладывают 12,5 км нового трубопровода. Для повышения надежности используют современные полимерные трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

После модернизации система станет не только надежнее, но и мощнее. Пропускная способность коллектора увеличится минимум на 20%. Это создаст резерв для подключения новых абонентов и обеспечит стабильное водоотведение для развивающихся территорий Сургута.

Еще один важный объект — магистральный водовод. Он пройдет по набережной Ивана Кайдалова, проезду Тихому и улице Мелик-Карамова от проспекта Комсомольского до улицы Геологической. Протяженность водовода составит 1,3 км. Сейчас строительная готовность объекта — 21%.

Новый коммунальный объект должен улучшить качество воды в восточной части города и позволит подключить к качественному водоснабжению новые жилые кварталы, включая «Марьину Гору» и «Голдфиш». По словам Максима Слепова, все работы идут по плану.