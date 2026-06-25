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​В День молодежи в Сургуте перекроют участок улицы Университетской

Из-за празднования Дня молодежи в Сургуте изменится схема движения

​В День молодежи в Сургуте перекроют участок улицы Университетской
Фото: администрация Сургута

В воскресенье, 28 июня, в Сургуте временно ограничат движение транспорта из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщили в городской администрации.

С 14:00 до 18:00 будет закрыт участок улицы Университетской от проспекта Ленина до проспекта Пролетарского. Кроме того, с 11:00 до 23:00 перекроют проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

На время ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. В объезд будут ходить автобусы № 10, 13, 26, 37, 61, 112 и 115.

№10 − при движении от остановки «пос. Финский»: остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, ул. Энергетиков, остановка «Энергетиков», остановка «Университет» и далее по маршруту.

№13 − при движении от остановки «ЖК Любимый»: остановка «Никольский», проспект Пролетарский, остановка «Парк за Саймой», остановка «32 мкр», улица 30 лет Победы, остановка «ДОСААФ», остановка «Музейный центр», улица Маяковского, остановка «УВД» и далее по маршруту.

При движении от остановки «микрорайон ПИКС»: остановка «УВД», улица 30 лет Победы, остановка «ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», улица Университетская, остановка «Центр охраны материнства и детства» и далее по маршруту.

№ 26 − при движении от остановки «И. Захарова»: остановка «Никольский», проспект Пролетарский, остановка «Парк за Саймой», остановка «32мкр», улица 30 лет Победы, остановка «ДОСААФ», остановка «Музейный центр», остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков, улица Энергетиков, остановка «Энергетиков, улица Энгельса, остановка «Энгельса» и далее по маршруту.

При движении от остановки «поселок Снежный»: остановка «Энгельса», улица Энергетиков, остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, останова «ДК Строитель», остановка «ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», улица Университетская, остановка «Центр охраны материнства и детства» и далее по маршруту.

№ 37 − при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту.

При движении от остановки «Островского»: остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица Майская, остановка «Майская» и далее по маршруту.

№ 61 − при движении от остановки «Сити Молл»: остановка «Энгельса», улица Энергетиков, остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», проспект Ленина, остановка «1000 мелочей» и далее по маршруту.

При движении от остановки «проспект Пролетарский»: остановка «1000 мелочей», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков», улица Энгельса, остановка «Энгельса» и далее по маршруту.

№ 112 − при движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром», и далее по маршруту.

При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

№ 115 − при движении от остановки «Речной вокзал»: остановка «24 мкр», остановка «Центр охраны материнства и детства», пр. Пролетарский, остановка «Парк за Саймой», остановка «32 микрорайон», улица 30 лет Победы, остановка «ДОСААФ», остановка «Музейный центр», остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков, улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Оптика» и далее по маршруту.

При движении от остановки «СОТ Ветеран»: остановка «Агентство воздушных сообщений», ул. энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель», остановка «ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», остановка «Парк за Саймой» и далее по маршруту.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 148, комментариев: 0
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