Банковская система России столкнулась с дефицитом ликвидности из-за роста наличных

Российская банковская система столкнулась с нехваткой свободной ликвидности на фоне роста спроса населения на наличные деньги. К середине июня дефицит достиг 1,9 трлн рублей, сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Известия» и экспертов. С начала 2026 года объем наличных денег в обращении вырос на 1,7 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2025 год.

Эксперты связывают такую динамику с перебоями в работе интернета, усилением контроля за денежными переводами, снижением доходности депозитов и изменениями в налоговом законодательстве. По их оценке, для части бизнеса расчеты наличными стали выгоднее.

Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год до 2,4-3,6 трлн рублей. Ранее регулятор ожидал показатель на уровне 1,9-3 трлн рублей. При этом банковская система в целом сохраняет устойчивость. Средства населения на счетах продолжают расти: в апреле их объем увеличился на 1,7% к предыдущему месяцу.

В то же время отдельные кредитные организации стали чаще занимать у Банка России. За месяц объем таких заимствований вырос на 18% и достиг 6,1 трлн рублей.

По оценке экспертов, главный риск дефицита ликвидности связан с ослаблением эффективности денежно-кредитной политики. Даже при снижении ключевой ставки банки могут не так быстро уменьшать стоимость кредитов, поскольку для них самих дорожает привлечение средств.