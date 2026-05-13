В России тарифы на электроэнергию для населения вырастут с октября 2026 года

Тарифы на электроэнергию для населения в России с 1 октября 2026 года проиндексируют на 11,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценарные условия социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Следующая индексация запланирована с 1 июля 2027 года — на 8,6%.

В 2028 году прогнозный рост тарифов на электроэнергию для населения составит 9,1% с 1 июля. С июля 2029 года тарифы могут вырасти еще на 5%.

Тарифы сетевых компаний для населения с октября 2026 года планируют увеличить на 15,2%, с июля 2027 года — на 15,3%, с 2028 года — на 11,2%. Для остальных потребителей тарифы вырастут на 15,2% с октября 2026 года, с 2027 года — на 13%, с 2028 года — на 8,9%.

В 2029 году индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии для всех категорий потребителей составит 6,3%.