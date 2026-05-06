Въезд в тюменские леса запрещен из-за повышенной пожарной опасности

В Тюменской области продолжаются мероприятия по противопожарному обустройству лесов. На въездах в лесные массивы с повышенным классом природной пожарной опасности устанавливают шлагбаумы. Это сделано для того, чтобы не допустить свободного въезда в лес в период, когда посещение лесов запрещено, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Напомним, с 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Риск возникновения пожаров в этот период особенно высок, а нахождение в лесу может быть опасно. Под запретом также разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, использование пиротехники.

Шлагбаумы устанавливают с учетом обязательных требований. При необходимости проезд для спецтехники и безопасный проход людей можно быстро открыть. Конструкции сопровождаются информационными табличками с указанием причин ограничения и контактами ответственных служб.

Установка шлагбаумов – лишь часть комплексной работы по защите лесов от пожаров. В неё также входят создание и прочистка минерализованных полос, строительство и ремонт лесных дорог, установка противопожарных стендов и указателей, обслуживание подъездов к пожарным водоемам.

Меры направлены на профилактику природных пожаров и оперативную ликвидацию возгораний, обеспечение безопасности населения и объектов инфраструктуры. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Напомним, для тушения природных пожаров в регионе подготовлена группировка из более чем 2,5 тысячи человек и свыше 11 тысяч единиц техники. Система видеомониторинга (104 камеры) охватывает 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 беспилотников. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, в этом году расширен до 860 территорий.