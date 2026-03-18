За ситуацией в тюменских лесах следят 104 видеокамеры и 60 беспилотников

Тюменская область завершает подготовку к пожароопасному сезону. Губернатор региона Александр Моор доложил начальнику департамента лесного хозяйства по УрФО Олегу Сандакову о готовности сил и средств.

Для тушения природных пожаров в регионе сформирована мощная группировка – более 2,5 тысячи человек и свыше 11 тысяч единиц техники. Своевременно выявлять возгорания помогают современные технологии. 104 видеокамеры охватывают наблюдением 76% территории области. В распоряжении специалистов также более 60 беспилотников.

«Внимательно следим за прогнозом погоды. Большое внимание уделяем профилактике, ведь главной причиной возгораний почти всегда является беспечность человека», – подчеркнул Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Губернатор призвал жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее по поручению главы региона был расширен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. В 2026 году в него вошли 860 территорий. С учетом горимости прошлых лет на базе ряда постов противопожарной службы планируется создать опорные пункты для тушения природных пожаров.