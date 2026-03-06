860 территорий Тюменской области подвержены природным пожарам

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства Тюменской области, актуализирующее перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. Документ разработан для исполнение решений областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе главы региона.

В обновленный список вошли 860 населенных пунктов – на три больше, чем в 2025 году. Кроме того, утвержден перечень подверженных угрозе лесных пожаров организаций отдыха и оздоровления детей, а также садоводческих и огороднических территорий.

К пожароопасному сезону 2026 года в регионе подготовлены 115 отдельных постов противопожарной службы – это более 920 человек личного состава и 142 единицы техники. С учетом горимости прошлых лет на базе ряда постов планируется создать опорные пункты для тушения природных пожаров.

Напомним, подготовка к сезону началась еще в 2025 году с межведомственных совещаний с участием глав муниципалитетов, представителей противопожарной службы и профильных ведомств. В регионе также активно развивается система видеомониторинга: за обстановкой в лесах следят 104 камеры, покрывающие 76% территории области. На апрель запланированы межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров, а также работы по созданию минерализованных полос протяженностью около 1,5 тысячи километров.