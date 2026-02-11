Разработчики из Югры смогут принять участие в конкурсе Data Fusion Contest 2026

Специалисты по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению посоревнуются в профессионализме на конкурсе Data Fusion Contest 2026. Принять участие могут отечественные разработчики, включая югорские компании, а также представители стран СНГ. Ежегодный проект становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе. Участники смогут проявить себя в решении кейсов финансового сектора. Конкурс пройдет по 30 марта 2026 года, а призовой фонд от ВТБ и ИТ-холдинга Т1 составляет 3 млн рублей.

«Это возможность проверить, как разные подходы к машинному обучению работают на сложных прикладных бизнес-задачах. Для нас важно находить сильные решения и одновременно развивать культуру открытого обмена знаниями», — подчеркнул Максим Коновалихин из ВТБ.

«Мы видим, что с каждым годом растет как уровень участников, так и практическая ценность решений, разработанных в рамках турнира. Именно такие инициативы помогают ускорять внедрение технологий ИИ и формировать сильную экспертизу на рынке», — отметил Дмитрий Харитонов, глава Т1.

Награждение победителей состоится 8–9 апреля в Москве.