Минпромторг предложил ввести полный НДС 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года

Минпромторг России выступает за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года. Об этом, как пишет «КоммерсантЪ», заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.

По словам Алиханова, мера нужна, чтобы обеспечить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Министр также отметил, что сейчас ведомство настраивает систему трансграничной электронной торговли и выравнивает комиссии на маркетплейсах.

Издание напоминает, что в октябре 2025 года Минфин предложил поэтапно повышать НДС на иностранные товары, которые россияне покупают на маркетплейсах и в интернет-магазинах. По плану Минфина, с 2027 года ставка должна составить 5% от цены товара (если товар облагается таможенной пошлиной — с учетом пошлины), затем вырасти до 10% в 2028 году, до 15% в 2029-м и до 20% в 2030 году.