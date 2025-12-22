Тюменская область признана лидером походного туризма

Тюменская область стала победителем всероссийской премии «Время молодых» в номинации «Больше, чем походный регион». Федеральные эксперты признали регион драйвером развития молодежного туризма.

«Рады, что наш проект был оценен на федеральном уровне. Он масштабный и очень значимый для нас», – прокомментировал победу директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Регион получил право провести в 2026 году масштабный туристический слет для молодежи Уральского федерального округа. На него планируется пригласить 150 самых активных путешественников, которые интересуются историей, культурой и регулярно ходят в походы.

«Участники познакомятся с практиками нашего региона в разных направлениях туризма и смогут обменяться опытом для развития молодежного туризма в субъектах Уральского федерального округа», – отметил Дяченко.

Помимо главной победы, тюменцы отличились и в других номинациях. Так, команда организаторов форума «УТРО» заняла третье место в категории «Молодежное событие года». Также призерами премии стали Радик Каримов (1 место) и Илларион Якубович (3 место) в номинации «Герой нашего времени».

Награждение прошло в Москве в Национальном центре «Россия». Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». Успех региона подтверждает эффективность системной работы по вовлечению молодежи в активный отдых и созданию для этого необходимой инфраструктуры.