В Нижневартовске и Сургуте прошли чемпионаты по мини-футболу среди ключевых организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На паркет футзалов вышли 16 корпоративных команд, включая представителей спортивной школы Радужного. Участников поддерживали больше 100 болельщиков, среди которых был и олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов. Масштабные соревнования по мини-футболу на Кубок ВТБ проходят в 11 раз, объединяя сотрудников различных ведомств.

«Такие инициативы – это реальный вклад в развитие корпоративной культуры, в популяризацию здорового образа жизни», – отметил Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко на своей странице в соцсети.

В Нижневартовске победу в напряженной борьбе одержала команда МЧС. На второе место вышли представители Нижневартовских электросетей. Бронзу получили сотрудники МВД. В Сургуте пьедестал лидеров заняли команды РЖД, Администрации города и МЧС.

«Победителей из Нижневартовска, Сургута и ранее прошедших соревнований в Ханты-Мансийске мы встретим в ноябре на суперфинале в Сургуте, где выявим сильнейшую корпоративную команду Югры», – сообщил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.