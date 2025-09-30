В Тюменской области научили робота Макса оформлять документы на племенной скот

Тюменские аграрии теперь могут получить консультации и подать заявления на оформление свидетельств для продажи племенной продукции через Робота Макса на Госуслугах. Об этом сообщили в департаменте информатизации региона.

Робот Макс проконсультирует, как получить новое свидетельство или дубликат, подскажет, как внести изменения в ранее выданное племенное свидетельство, и сообщит о документах, которые могут потребоваться для подачи заявления.

– Подать заявление могут руководители и представители организаций из государственного племенного регистра. Свидетельство выдается в бумажном виде – его необходимо получить в офисе МФЦ или Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, – рассказали в департаменте.

Информация по этой теме доступна только для Тюменской области, поэтому убедитесь, что у вас на Госуслугах установлен верный регион.

Чат с Роботом Максом доступен на главной странице Портала услуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно и готов помочь в любое удобное время. Важно, чтобы на Госуслугах был установлен верный регион – Тюменская область.

Отметим, что Тюменская область – первый регион, который подключил цифрового ассистента на региональных госуслугах. Робот Макс консультирует о транспортной карте Тюменской области, мобильном приложении «Телемед-72», выплатах на покупку школьной формы для многодетных семей, получении разрешения на охоту в регионе и личном кабинете охотника, личном кабинете тюменского расчётно-информационного центра.

– Главное преимущество Робота Макса — значительное сокращение времени на поиск нужной информации. Не нужно часами искать нужный раздел на сайте или звонить в контакт-центр. Просто задайте вопрос в окне виджета, и умный помощник мгновенно даст полный и развернутый ответ, – рассказали в департаменте.