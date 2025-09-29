16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,8676   EUR  97,1410  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменский опыт поддержки семей высоко оценили на всероссийском форуме

Тюменский опыт поддержки семей участников СВО взят на вооружение по всей России

​Тюменский опыт поддержки семей высоко оценили на всероссийском форуме
Фото: admtyumen.ru

Тюменские специалисты представили уникальные наработки по поддержке семей участников СВО на XVI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в Ульяновске, поделившись с коллегами из других регионов проверенными методиками психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия. Опыт Тюменской области получил высокую оценку и был признан одним из лучших в стране.

Делегация региона завоевала три награды: диплом лидера в номинации «Преодоление угроз безопасности детей», диплом лидера в номинации «Укрепление традиционных семейных ценностей» и диплом за эффективную организацию работы форума.

– Чтобы помочь человеку, недостаточно просто ждать, когда он обратится с проблемой. Наша сила — в слаженности. Когда социальные службы действуют как единый механизм, мы можем прийти на помощь своевременно, а главное – предвидеть те сложности, с которыми может столкнуться семья. Это особенно важно для семей участников СВО – им нужна не разрозненная поддержка, а комплексное сопровождение на пути к новой, мирной жизни. Именно такой подход мы и представляли на форуме, – отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Форум объединил 600 участников из 77 регионов России. Всего участники представили 400 практик. Организатором Форума выступил Фонд поддержки детей.

Напомним, в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:31, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 1006
  2. ​Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан по делу о субсидиях 474
  3. ​В Сургуте спасли двухлетнюю девочку с врожденным пороком сердца 454
  4. ​Новый рекорд России: Александр Зинец из Сургутского района поднял гигантскую штангу весом более 400 кг 444
  5. ​На трассе в Югре легковушка врезалась в экскаватор: пострадали три человека, в том числе подросток 441
  6. ​Александр Зинец: «Я вышел на веса, которые близки к международным рекордам. Теперь я хочу поднять заветные 500 кг» 421
  7. ​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца 421
  8. ​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года 419
  9. ​Где концерты, Зин? 400
  10. ​1 октября в Югре включат сирены: будет проверка системы оповещения 365
  1. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2799
  2. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2789
  3. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2567
  4. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2453
  5. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2325
  6. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2278
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 1994
  8. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 1952
  9. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 1923
  10. ​Что делать сургутянам, которые хотят просторного и комфортного жилья, но не готовы уходить в ИЖС? Есть вариант 1891
  1. ​Опасные интернет-тренды 8219
  2. Честная пятидневка 7731
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6648
  4. ​Дикая Бара 5864
  5. С шашкой – за парту 5353
  6. ​Радость победы и горечь потерь 5344
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5135
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4195
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 3970
  10. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 3718

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика