Екатеринбург примет инвестиционный форум «Россия зовет!»

Одна из ключевых российских деловых площадок, где встречаются финансисты, власть и инвесторы, меняет формат и расширяет географию. Впервые форум пройдет в нескольких городах России: в Санкт-Петербурге 24 сентября, Казани 28 октября, Краснодаре 13 ноября и в Уральском федеральном округе — в Екатеринбурге 7 октября. Завершающим этапом станет двухдневное мероприятие на московской площадке в декабре.

Как заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, цель расширения формата – возможность прямого диалога в регионах. На площадках форума инвесторы смогут обсудить вместе с профессионалами сферы и представителями крупнейших отечественных предприятий наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом.

Программа форума будет включать сессии, посвященные инвестиционным стратегиям, отрытые разговоры с представителями ведущих российских компаний – эмитентов. В дискуссиях примут участие эксперты Банка России, Минфина РФ, региональных органов власти и руководители крупного бизнеса.