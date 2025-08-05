Wildberries в индустриальном парке Московский: что предлагает Тюменская область инвесторам

За последние десять лет Тюменская область сформировала крепкий промышленный каркас, развивая сеть индустриальных парков. Сегодня это не просто площадки с инфраструктурой, а целая инвестиционная экосистема, где интересы государства, бизнеса и инвесторов сходятся в одной точке.

– Системное развитие индустриальных парков в Тюменской области ведется с 2016 года. Первые полноценно функционирующие площадки – это «Боровский» и «Богандинский», где уже работают свыше 30 резидентов, – рассказал генеральный директор Агентства инфраструктурного развития (АИР) Тюменской области Антон Ермолаев.

Промплощадки создаются с уже готовой инженерной инфраструктурой: электроэнергией, газом, дорогами и цифровой связью. Это снижает входные барьеры для бизнеса.

– Предпринимателю не нужно «тянуть» сети – все уже предусмотрено. Кроме того, действует ряд мер поддержки: налоговые льготы, субсидии, сопровождение проекта от «первого звонка» до ввода объекта в эксплуатацию, – отметил Ермолаев.

Инвестиции без избыточных рисков

Пожалуй, главное отличие индустриальных парков региона – комплексный подход. АИР выступает не только как управляющая организация, но и как партнёр.

– Инвесторы получают участок с готовым статусом, понятные правила, прямую поддержку и профессиональное сопровождение, – подчеркнул глава АИР.

Резиденты освобождаются от налога на имущество до пяти лет, могут получить ставку по земельному налогу до 0% и воспользоваться компенсацией до 50% первоначального взноса при лизинге оборудования.

Такой подход делает регион особенно привлекательным для масштабных инвесторов. Один из флагманских кейсов – приход Wildberries.

– Компания разместит в парке «Московский» логистический комплекс на 21,42 га. Планируется создать до 3 000 рабочих мест, сумма инвестиций – 6,3 млрд рублей, – рассказал Ермолаев.

Площадка находится рядом с федеральной трассой Р-351, соединяющей Тюмень и Екатеринбург, что обеспечивает удобную логистику. АИР берет на себя обеспечение всей инженерной подготовки и встраивает объект в общую концепцию парка.

Новая точка роста – «Рощино»

Следующий шаг – запуск проекта light industrial в «Рощино». Этот парк площадью 15,6 га будет ориентирован на малый и средний бизнес, включая высокотехнологичные и упаковочные производства. Он будет расположен рядом с международным аэропортом, что создаёт экспортный потенциал.

– Проект на стадии предпроектной подготовки, старт строительства запланирован на 2026 год, – уточнил Ермолаев.

Эффект снежного кома

По словам губернатора Александра Мора, создание индустриальных парков – это «важный шаг в укреплении позиций Тюменской области как одного из ведущих промышленных центров России».

– Важно, что резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам господдержки бизнеса. Ключевым девелопером и архитектором этих проектов выступает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев отмечает, что спрос на аренду участков в целях реализации масштабных проектов в регионе кратно вырос – только в 2024 году заключено 14 договоров, что в два раза больше, чем в 2022-м:

– Сотрудничество в индустриальных парках взаимовыгодно. Предприниматель с помощью государственной поддержки снижает издержки бизнеса, а также благодаря Агентству Инфраструктурного развития получает услуги под ключ. В Тюменской же области появляются новые объекты и производства, рабочие места и налоги.

Именно благодаря такой активности и комплексной поддержке индустриальные парки становятся центрами притяжения для бизнеса.

– Если представить экономику региона как организм, промышленные парки – это опорно-двигательный скелет. Мы создаём те точки, где бизнесу удобно закрепиться, вырасти и двигаться дальше, – резюмирует Антон Ермолаев.