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​Тюменский нефтегазовый кластер может помочь Беларуси увеличить нефтедобычу

Беларусь перенимает опыт Тюменской области в развитии нефтегазовой отрасли

​Тюменский нефтегазовый кластер может помочь Беларуси увеличить нефтедобычу
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги рабочей поездки в Республики Беларусь встречей. Во время визита состоялось ряд важных встреч.

Так, с руководством концерна «Белнефтехим» и производственного объединения «Белоруснефть» обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

По словам губернатора, потенциал партнерства между Тюменской областью и Беларусью в этой сфере очень высок. Уже сейчас есть конкретные примеры успешного взаимодействия. В частности, учебный центр «Белоруснефть» сотрудничает с тюменской компанией «МИДО» в образовательных проектах, в рамках которых за два года обучение прошли около 50 белорусских специалистов. Также тюменское предприятие «ГМС Нефтемаш» поставляет оборудование для подачи химических реагентов в магистральные трубопроводы, тем самым укрепляя технологическую базу белорусских партнеров.

– Предложили коллегам модель тюменского нефтегазового кластера – это формат, где промышленность, наука и инженерные компании работают как единая команда. Такая модель уже показала результат в проектах с партнёрами из Узбекистана, Казахстана и Египта, – отметил Александр Моор.

В ходе визита губернатор также затронул вопрос о перспективах нефтедобычи в Беларуси, который был поднят на встрече с президентом республики Александром Лукашенко. Тюменская область готова направить высококвалифицированных специалистов для оказания помощи в этой области, что станет еще одним важным направлением для сотрудничества.

– Уверен, поездка в прекрасную Беларусь будет не последней. В очередной раз убедился, что наши народы едины – и историей, и ценностями, – подчеркнул Александр Моор, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей между регионами.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 144, комментариев: 0
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