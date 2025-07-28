Тюменская область укрепляет стратегическое партнерство с Беларусью

Губернатор Тюменской области Александр Моор во главе большой делегации региона работает в Минске, где встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как сообщил Александр Моор в своем телеграм-канале, разговор с белорусским лидером получился «открытым и предметным». Лукашенко вспомнил свои поездки в Тюменскую область во времена Советского Союза, в частности, посещение Лангепаса, который строили белорусские специалисты.

– Беларусь – наш стратегический партнер. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами, – отметил Александр Моор.

С 2019 года товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь вырос более чем в 20 раз, и Беларусь заняла второе место среди внешнеэкономических партнеров региона, уступив только Китаю.

На встрече обсуждались вопросы развития промышленности, в частности, в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, а также научные проекты. Александр Моор пригласил делегацию Республики Беларусь на нефтегазовый форум TNF в Тюмени и предложил представить национальный стенд.

Также обсуждались совместные научные проекты в области биобезопасности. Александр Моор предложил запустить двустороннюю программу поддержки исследований.

Особое внимание было уделено теме исторической памяти. Александр Моор отметил важность сохранения общих ценностей и предложил поддержать на уровне Союзного государства фестиваль в честь защитников Брестской крепости, который проводится совместно с белорусскими коллегами.

В рамках визита в Минск Александр Моор также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Обсуждались вопросы усиления деловых и гуманитарных связей и эффективные форматы взаимодействия.