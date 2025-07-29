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​Семья из Сургута с четырьмя детьми попала в аварию на трассе Тюмень ‒ Ханты-Мансийск

Многодетная семья из Сургута пострадала в ДТП на тюменской трассе

​Семья из Сургута с четырьмя детьми попала в аварию на трассе Тюмень ‒ Ханты-Мансийск
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области / vk.com

Вчера, 28 июля, на трассе Тюмень ‒ Ханты-Мансийск произошло серьезное ДТП, в котором пострадала многодетная семья из Сургута. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Тюменской области.

«В Уватском районе Тюменской области автомобиль «Хендэ Грета» съехал в кювет. Предварительно, 45-летний водитель не справился с управлением автомобиля», ‒ комментирует начальник отделения Госавтоинспекции по Уватскому району Алексей Щигорцов.

В результате ДТП пострадали пять человек: 38-летняя пассажирка и четверо детей в возрасте одного, четырех, шести и десяти лет. Все они жители Сургута.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 88, комментариев: 0
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