Многодетная семья из Сургута пострадала в ДТП на тюменской трассе

Вчера, 28 июля, на трассе Тюмень ‒ Ханты-Мансийск произошло серьезное ДТП, в котором пострадала многодетная семья из Сургута. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Тюменской области.

«В Уватском районе Тюменской области автомобиль «Хендэ Грета» съехал в кювет. Предварительно, 45-летний водитель не справился с управлением автомобиля», ‒ комментирует начальник отделения Госавтоинспекции по Уватскому району Алексей Щигорцов.

В результате ДТП пострадали пять человек: 38-летняя пассажирка и четверо детей в возрасте одного, четырех, шести и десяти лет. Все они жители Сургута.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.