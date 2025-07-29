В России можно будет отказываться от массовых рассылок SMS

С 1 августа в России вступает в силу закон, который позволяет гражданам отказаться от получения массовых SMS-рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет оператора связи или его мобильное приложение. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости.

По словам депутата, новая мера позволит сократить объёмы спама как минимум в два раза. Он подчеркнул, что массовые рассылки нередко используются мошенниками: под видом рекламы абонентам могут приходить ссылки на вредоносные ресурсы, что повышает риски для пользователей.

«Нововведения должны сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными», — отметил Антон Немкин.

Следующим шагом станет запрет на массовые телефонные обзвоны без согласия абонента — он может вступить в силу уже с сентября. Кроме того, до конца года на портале “Госуслуги” появится специальный сервис, с помощью которого россияне смогут подавать жалобы на нарушения, а операторы связи будут обязаны немедленно прекратить рассылку по заявлению абонента. Эти меры будут законодательно закреплены.

По данным МВД, в 2024 году ущерб от кибермошенничества вырос на 36%, достигнув 200 млрд рублей. Правоохранительные органы зафиксировали 486 тысяч случаев онлайн-мошенничества. В марте Госдума приняла соответствующий законопроект, направленный на усиление защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.