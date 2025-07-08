​С 2026 года многодетные семьи смогут получать до 189 тысяч рублей налоговой выплаты

С 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки семей с детьми — так называемая семейная налоговая выплата. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ, сообщает ТАСС.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 000 до 189 000 рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — сказала Голикова.

Воспользоваться выплатой смогут работающие родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что их совокупный доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Такая мера затронет, по оценкам правительства, около 4 миллионов семей, в которых растут примерно 10 миллионов детей.

Выплата будет рассчитываться как более половины от уплаченного семьёй подоходного налога (НДФЛ) за год. Деньги будут перечисляться ежегодно, начиная с июня 2026 года.