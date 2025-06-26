Тюменский театр кукол получил «золото» за «Мастера и Маргариту» на престижном фестивале

Тюменский театр кукол стал триумфатором Международного фестиваля «КУКАRТ», проходившего в Санкт-Петербурге. Спектакль «Мастер и Маргарита» удостоен золотого диплома в номинации «Лучший спектакль для взрослых в театре кукол», став лауреатом основной программы фестиваля.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил восхищение постановкой:

– И это заслуженно. На премьере был лично, очень понравилось. Удивительные маски, декорации, спецэффекты, великолепная игра актеров и, конечно, режиссура, которая заслуживает аплодисментов. Четыре часа – столько длится спектакль – пролетают незаметно.

По словам губернатора, спектакль пользуется огромной популярностью и в Тюмени, где все показы проходят с аншлагом. «Мастера и Маргариту» с успехом принимают и в других городах России, включая Ханты-Мансийск, Салехард, Москву и Санкт-Петербург.

Александр Моор поздравил режиссера Наталью Явныч и весь коллектив театра с заслуженным успехом, отметив их талант и профессионализм.