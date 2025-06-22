Крупный производитель мяса планируют нарастить мощности в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провёл встречу с новым партнёром региона – группой компаний «Черкизово». В ходе переговоров обсуждалась реализация инвестиционного проекта на территории области.

Глава региона напомнил, что компания занимает стабильные позиции в числе лидеров по производству мясной продукции с полным производственным циклом – от выращивания зерновых культур до выпуска готовой продукции, которую поставляет более чем в 20 стран.

– В декабре 2024 года частью группы «Черкизово» стала и тюменская производственная площадка, которая ранее принадлежала компании «РУСКОМ» (Голышмановский муниципальный округ). Будем работать вместе! Уверен, сотрудничество окажется полезным и плодотворным, – отметил Александр Моор.

Напомним, что губернатор возглавил делегацию Тюменской области на ПМЭФ-2025. Главная цель работы на форуме – презентация инвестиционного потенциала региона.

Власти региона заключили соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов в Ишиме и Упоровском муниципальном округе. ГК «Дамате» планирует построить комплекс по производству мяса индейки и племенной репродуктор. Ожидаемые инвестиции – 30 миллиардов рублей, будет создано 1 190 рабочих мест.