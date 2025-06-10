Как банки используют ИИ и геймификацию для увеличения кешбэка и удержания клиентов

По данным аналитиков, пользователи программ лояльности различных банков получат до 220 млрд рублей кешбэка за 6 месяцев. По итогам года эта сумма может дойти 500 млрд рублей.

В первом полугодии банки усилили персонализированные предложения, стали больше учитывать сезонность, праздники и привычки клиентов. Также увеличилось число кобрендинговых партнерств, банки расширили сотрудничество с маркетплейсами и крупными экосистемами. Это позволило покупателям получать не только кешбэк, но и скидки.

Эксперты прогнозируют, что во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики чтобы точнее подбирать предложения для клиентов и удерживать их интерес.

По словам Романа Синенко из ВТБ, размер кешбэка по-прежнему играет важную роль. Итоги недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк превратился в своего рода соревнование, люди стараются вернуть как можно больше.