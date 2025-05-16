В «Ночь музеев» в Тюмени экскурсию проведет искусственный интеллект

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет в Тюменской области 16 и 17 мая, жителей и гостей города ожидает более 100 разнообразных мероприятий. Помимо выставок, концертов, спектаклей и мастер-классов, впервые в истории тюменских музеев экскурсию проведет искусственный интеллект, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Интеллектуальный гид на базе GigaChat от Сбера будет доступен на выставке «Культурный слой» в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63). Чтобы воспользоваться услугами цифрового проводника, посетителям достаточно будет отсканировать QR-код у входа.

Этот инновационный проект разработан студентами «Института опережающих технологий» Донского государственного технического университета в рамках развития инновационных технологий в сфере культуры и музейного дела. Организаторы отмечают, что подобные инициативы являются важным шагом в сторону интеграции ИИ в повседневную музейную практику.

Помимо экскурсии с искусственным интеллектом, в рамках «Ночи музеев» по всей Тюменской области пройдут авторские экскурсии, исторические реконструкции и другие мероприятия, большинство из которых можно будет посетить бесплатно.

С подробной программой акции «Ночь музеев» можно ознакомиться на специальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.