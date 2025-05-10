Электронные повестки начали вручать официально: тестовый режим снят

В России полноценно заработал реестр электронных повесток. Как сообщают СМИ, с сайта воинского учета исчезла пометка о тестовом режиме.
«Повестка будет считаться автоматически врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление будет появляться в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Таким образом, уклонение от вручения повестки становится невозможным», – ранее рассказал в интервью siapress.ru юрист Дамир Мухаметьянов.
В реестр воинского учета включат:
1. Паспортные данные.
2. Сведения о здоровье.
3. Отсрочки от призыва.
4. Электронные повестки.
5. Явки (или неявки) в военкомат.
6. Данные по обжалованию решений.
Напоминаем, что реестр воинского учета и реестр повесток заработал в тестовом режиме в сентябре 2024 года. Электронные уведомления получили жители Рязанской и Сахалинской областей, а также в республике Марий Эл.