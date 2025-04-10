В Москве аферисты инсценировали похищение ребенка ради трех миллионов рублей

В Москве телефонные аферисты разыграли похищение 11-летнего ребенка и требовали у его родителей три миллиона рублей в качестве выкупа. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Аферисты позвонили 11-летнему мальчику и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора сообщили, что родители якобы являются пособниками преступников и необходимо выполнять телефонные указания, иначе родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Испуганный ребенок, действуя по указанию злоумышленников, провел обыск в квартире, но ничего не нашел. Затем звонившие сказали мальчику сесть в такси и доехать якобы до их «сотрудницы», которую они выдавали за правоохранителя», – передают в источнике.

На улице его встретила пожилая женщина и провела к себе домой. Как выяснилось позже, она сама стала жертвой мошенников и действовала под их диктовку.

Позже ребенка обнаружили настоящие сотрудники полиции. В это время родители получали звонки от вымогателей: им сообщили о похищении сына и потребовали выкуп в размере трех миллионов рублей, сопровождая угрозы фотографиями ребенка.

«Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре», – заключили в прокуратуре.