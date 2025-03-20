Тюменские участники «Движения первых» станут активными участниками мероприятий, посвященных 80-летию Победы и Году защитника Отечества

Участники «Движения первых» станут активными участниками мероприятий, посвященных 80-летию Победы и Году защитника Отечества, в Тюменской области. Такую убежденность высказал губернатор Александр Моор, подводя итоги заседания Координационного совета по взаимодействию с движением.

Участники мероприятия обсудили план работы на 2025 год.

– Общаясь с активистами «Движения первых», с радостью вижу, что ребята растут настоящими патриотами. И потому уверен, наши студенты и школьники станут активными участниками всех событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области. Ведь сохранение памяти о нашей Великой Победе в сердцах подрастающего поколения тюменцев – общая важнейшая задача, – отметил глава региона.

Участникам движения губернатор предложил помочь своим товарищам разобраться в вопросах информационной безопасности:

– Молодые люди неплохо ориентируются в современных технологиях, легко осваивают гаджеты. При этом, проводя время в социальных сетях, очень важно научиться психологически защищать себя и других от злоумышленников, которые активно используют возможности Интернета в своих целях. Думаю, «Движение первых» может многое сделать для решения этой проблемы.

Александр Моор пожелал ребятам и их наставникам успехов в работе:

– Гарантировал, что любая позитивная инициатива «Движения первых» всегда получит поддержку.