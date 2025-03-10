КНР и Россия стремятся к отмене виз

Россия и Китай обсуждают возможность отмены визового режима. Так, для граждан обеих стран хотят сделать поездки более удобными, сообщил временный поверенный в делах Китая в России Чжан Вэй, передает ТАСС.

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, постараемся оптимизировать визовый режим, создать более благоприятные условия для поездок граждан двух стран и расширения обменов и сотрудничества», ‒ сказал дипломат.

По словам дипломата, на смягчение визового режима настроены оба государства, передает издание «Коммерсантъ».

«Мы будем обмениваться мнениями по этим вопросам, потому что наша цель одна и та же. Но, конечно, вопрос затрагивает многие ведомства КНР и России. Требуется определенное время ‒ заключил Чжан Вэй.

Ранее мы писали, что Вьетнам продлил россиянам безвизовый режим до 15 марта 2028 года. Также без визы могут посетить страну жители Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Им разрешено находиться на территории Вьетнама до 45 дней.