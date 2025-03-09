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​Джеймс Кэмерон раскрыл детали «Аватара 3» — фильм будет длиннее предыдущей части

«Аватар 3» станет самым длинным фильмом франшизы

​Джеймс Кэмерон раскрыл детали «Аватара 3» — фильм будет длиннее предыдущей части
Кадр из фильма

Премьера третьего «Аватара» запланирована на 19 декабря 2025 года, и режиссер Джеймс Кэмерон уже поделился новыми подробностями. По его словам, новая часть под названием «Аватар: Огонь и пепел» будет длиннее второй части, передает VK Play.

«Работа продвигалась как скоростной поезд, и мы недостаточно углублялись в персонажей. Поэтому я сказал: «Ребята, нам нужно его разделить». Хотя «Путь воды» сам по себе был эпическим, третий фильм будет немного длиннее второго», – рассказал режиссер.

Для сравнения, «Аватар: Путь воды» длился 3 часа 12 минут, а «Огонь и пепел», по словам Кэмерона, окажется еще длиннее. Это ставит его в один ряд с самыми продолжительными фильмами Голливуда, такими как «Титаник» (3 часа 15 минут) и «Властелин колец: Возвращение короля» (3 часа 20 минут).


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Сегодня в 11:43, просмотров: 49, комментариев: 0
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