Тюменский центр компетенций помогает компаниям увеличить прибыль и сократить затраты

Региональный центр компетенций (РЦК) в Тюменской области оказывает поддержку предприятиям региона в рамках федерального проекта «Производительность труда», помогая им оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить объемы производства. С 2019 года более 100 компаний Тюменской области смогли оптимизировать процессы при поддержке РЦК.

– Наша задача – создать условия для внедрения современных подходов к управлению производственными процессами. Мы сопровождаем предприятия на всех этапах, начиная с диагностики и заканчивая реализацией конкретных улучшений, что позволяет бизнесу эффективно адаптироваться к современным вызовам, – цитирует руководителя РЦК Алексея Воронцова информационный центр правительства Тюменской области.

Примером успешного сотрудничества является компания «Запсибмодуль», где благодаря поддержке РЦК удалось существенно повысить эффективность процессов и улучшить качество продукции, что позволило расширить рыночные позиции и укрепить конкурентоспособность.

– Мы не только повысили производительность, но и улучшили качество нашей продукции, благодаря чему смогли расширить наши рыночные позиции и укрепить конкурентоспособность, – рассказал представитель компании Эрнест Хайруллин.