За открывающиеся наружу входные двери штрафовать не будут, если соблюдать правила пожарной безопасности

В СМИ распространилась информация о том, что с 1 февраля в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за входную дверь, открывающуюся наружу. Однако эти сведения не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

Первоначально новость была опубликована изданием «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука. Он утверждал, что установка двери, открывающейся наружу, противоречит правилам пожарной безопасности и за это можно получить штраф. Однако никакие нормативные акты в подтверждение своих слов он не привел и на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать свое заявление не ответил.

Как пояснила председатель Совета Ассоциации АКОН Лина Ткаченко, ранее установка дверей регулировалась приказом МЧС РФ №313 и СНиП 21-01-97. В этих правилах было указано, что входные двери квартир не должны открываться внутрь, так как эвакуационные выходы должны обеспечивать свободный доступ и открываться наружу. Однако в настоящее время приказ МЧС отменен, а в действующем постановлении правительства «О противопожарном режиме» от 2012 года никаких запретов о стороне открывания двери нет.

По ее словам, СНиП 21-01-97 запрещает устанавливать дополнительные двери или менять направление их открывания на общую площадку, если это ухудшает условия эвакуации. Речь идет о том, что проход при открывании двери должен быть выше допустимой нормы – 0,8 м.

«Таким образом, штраф может быть назначен только в том случае, если дверь открывается наружу и это препятствует эвакуации соседей в случае ее необходимости. В этом случае виновнику по решению суда в соответствии со ст. 20.4 КоАП могут не только выписать штраф, но и обязать переделать конструкцию», – пояснила эксперт.

Наказание может ограничиться предупреждением. Размер штрафа зависит от условий противопожарного режима, установленных КоАП. Если суд признает нарушение требований пожарной безопасности, гражданину грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При нарушении в условиях особого противопожарного режима сумма увеличивается до 10-20 тысяч рублей.

Размер штрафов за такие нарушения остается неизменным с 2022 года.