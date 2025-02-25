16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2065   EUR  92,5162  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

Новый штраф за открывающиеся наружу входные двери – фейк

За открывающиеся наружу входные двери штрафовать не будут, если соблюдать правила пожарной безопасности

Новый штраф за открывающиеся наружу входные двери – фейк
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В СМИ распространилась информация о том, что с 1 февраля в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за входную дверь, открывающуюся наружу. Однако эти сведения не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

Первоначально новость была опубликована изданием «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука. Он утверждал, что установка двери, открывающейся наружу, противоречит правилам пожарной безопасности и за это можно получить штраф. Однако никакие нормативные акты в подтверждение своих слов он не привел и на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать свое заявление не ответил.

Как пояснила председатель Совета Ассоциации АКОН Лина Ткаченко, ранее установка дверей регулировалась приказом МЧС РФ №313 и СНиП 21-01-97. В этих правилах было указано, что входные двери квартир не должны открываться внутрь, так как эвакуационные выходы должны обеспечивать свободный доступ и открываться наружу. Однако в настоящее время приказ МЧС отменен, а в действующем постановлении правительства «О противопожарном режиме» от 2012 года никаких запретов о стороне открывания двери нет.

По ее словам, СНиП 21-01-97 запрещает устанавливать дополнительные двери или менять направление их открывания на общую площадку, если это ухудшает условия эвакуации. Речь идет о том, что проход при открывании двери должен быть выше допустимой нормы – 0,8 м.

«Таким образом, штраф может быть назначен только в том случае, если дверь открывается наружу и это препятствует эвакуации соседей в случае ее необходимости. В этом случае виновнику по решению суда в соответствии со ст. 20.4 КоАП могут не только выписать штраф, но и обязать переделать конструкцию», – пояснила эксперт.

Наказание может ограничиться предупреждением. Размер штрафа зависит от условий противопожарного режима, установленных КоАП. Если суд признает нарушение требований пожарной безопасности, гражданину грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При нарушении в условиях особого противопожарного режима сумма увеличивается до 10-20 тысяч рублей.

Размер штрафов за такие нарушения остается неизменным с 2022 года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:34, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1750
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 1738
  3. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 743
  4. ​Депутаты Сургута отказались согласовывать строительство очередной многоэтажки 664
  5. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 580
  6. В Сургуте бывшие полицейские получили срок за сбыт наркотиков 498
  7. ​В Сургуте участились пожары: с начала 2025 года погибли два человека 467
  8. ​Патриотическое воспитание в приоритете: Общественная палата Тюменской области представила проекты на 2025 год 432
  9. ​Снег и наледь на крыше? В Москве это обойдется в полмиллиона, в Югре − максимум 50 тысяч 420
  10. ​Тюменская область создает новые возможности для инвесторов 411
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9936
  2. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2335
  3. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 2047
  4. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1750
  5. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 1738
  6. ​«У нас страна − не проходной двор»: российские производители колы против возвращения Coca-Cola и Pepsi 1532
  7. ​Сургут отмечает день рождения 1531
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1460
  9. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1438
  10. ​В 2025 году в России изменились правила техосмотра автомобиля: что нужно знать 1399
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9936
  2. Прекратите кормить мошенников! 6916
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5940
  4. ​Белые буквы на кирпичной стене 3847
  5. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3827
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3724
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3548
  8. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3433
  9. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3319
  10. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3222

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика