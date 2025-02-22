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​Мошенники атакуют: владельцам Visa и Mastercard предлагают «вернуть доступ» к картам

Мошенники используют Visa и Mastercard, чтобы обмануть клиентов банков

​Мошенники атакуют: владельцам Visa и Mastercard предлагают «вернуть доступ» к картам
Фото: t.me/novosti_efir

Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать подозрительные сообщения якобы от банков. В них говорится, что все функции карт, включая трансграничные платежи, восстановлены, но для активации нужно пройти «валидацию», рассказали в Роскачестве.

Сообщение содержит ссылку, ведущую на поддельную страницу банка, где пользователей просят ввести личные данные. Переход по ссылке может привести к установке вредоносного ПО, которое дает мошенникам доступ к устройству.

Мошенники используют подмену номеров, чтобы их сообщения выглядели как официальные. Они могут приходить с номеров в формате (+900) или (+900#).

«Подобные СМС-рассылки, сообщающие о возобновлении полного функционала карт Visa и Mastercard, — банальная фишинговая атака. Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», – пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалисты советуют игнорировать такие СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только на официальных сайтах банков.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 184, комментариев: 0
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