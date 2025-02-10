АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию очистные сооружения хозяйственно-бытовых и промливневых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Каркатеевы» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Производительность новой станции составляет 15 куб. м в сутки. Технологическая схема очистных сооружений ЛПДС «Каркатеевы» предусматривает применение современных методов механической и биологической очистки, реагентной обработки и фильтрования сточной воды, обеззараживание, обработку осадка. Благодаря применению химреагентов нового поколения и современных материалов – это носители активного ила («биочипы»), высокотехнологичных фильтрующих материалов удалось повысить эффективность очистки сточных вод. В том числе, благодаря установке специального оборудования: щелевое сито, мелкопузырчатые аэраторы, системы перемешивания и распределения воды.

Станция компактна и автоматизирована, позволяет очищать сточные воды до качества, соответствующего предельно допустимой концентрации веществ в водоемах рыбохозяйственного назначения. Ресурс очистных сооружений до первого капитального ремонта составляет не менее 87 600 часов, межремонтный ресурс – не менее 43 800 часов при двух средних ремонтах в течение всего срока службы. Блочно-модульное исполнение сооружения позволило сократить сроки строительно-монтажных работ и ввести объект в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Станция биологической очистки сточных вод производства Тюменского ремонтно-механического завода (структурное подразделение АО «Транснефть – Сибирь») была построена взамен очистных сооружений, действовавших с 1968 года и выработавших свой ресурс в части нормативов очистки, принятых в ПАО «Транснефть». Тюменский ремонтно-механический завод с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение.