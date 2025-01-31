Школьницу в Тюменской области силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении

В Тюменской области разыскивают 13-летнюю школьницу, которую накануне неизвестные похитили возле школы в селе Княжево. Девочку силой затащили в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении, сообщает телеграм-канал SHOT.

«Накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю Сашу М. возле школы в селе Княжево Тюменского района, затащили ее в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сразу сообщили об этом директору, которая вызвала полицию. По словам свидетелей, машина дежурила у школы с 08:00 до 14:00», – передают в источнике.

Подруги школьницы сообщают, что незадолго до случившегося она жаловалась на преследование со стороны молодого человека, с которым познакомилась в соцсетях. Девочка боялась ходить одна и просила сопровождать ее после уроков.

По предварительной информации, похитители – представители цыганской диаспоры, а саму девочку хотят насильно выдать замуж.