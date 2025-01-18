16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,4137   EUR  104,8609  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?

Да 43.2%

Нет 41.7%

Не знаю 15.2%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?

Очень 20.5%

Можно и посмотреть, лишь бы не переврали 23%

Вряд ли 52.5%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 122

Комментировать
0
Больше опросов

В Москве коуч по быстрому снятию стресса совершила суицид из-за стресса

Интернет-коуч из Москвы покончила с собой из-за стресса

В Москве коуч по быстрому снятию стресса совершила суицид из-за стресса
Фото: freepik

52-летняя коуч и эксперт по снятию стресса Мария С. покончила с собой в Москве. По предварительным данным, причиной ее смерти стал именно стресс, сообщает Mash.

Мария проводила онлайн-курсы и тренинги по управлению тревожностью, раскрытию творческого потенциала и повышению психологической устойчивости. При этом, несмотря на профессиональные достижения, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Утром 16 января дочь обнаружила Марию в ванной комнате. Рядом находилась предсмертная записка, в которой женщина написала: «Летела, хотела, но не смогла. Сгорела. P.S. Простите все, кого я знаю».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:50, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте? 1097
  2. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 936
  3. В мечети Сургута устроили рейд по мигрантам 664
  4. ​В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 636
  5. ​Последние пятнадцать лет Сургут застыл в ступоре именно из-за кадровой чехарды. Люди приходили и уходили 611
  6. В Сургуте обновят дизайн автобусов 558
  7. ​Дела сердечные: Кардиоцентр Сургута признан лучшим по количеству проведенных операций 502
  8. ​Студентам Югры увеличат стипендии 481
  9. Здесь мой дом 478
  10. Инфляция в России выше официально объявленной, считают читатели СИА-ПРЕСС 474
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 3425
  2. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2241
  3. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1970
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1914
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1899
  6. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1866
  7. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1740
  8. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1622
  9. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 1584
  10. ​Врачи ХМАО помогли родиться ребенку, несмотря на тяжелое состояние матери 1501
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82891
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11659
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9980
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7686
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7339
  6. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6430
  7. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5417
  8. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4726
  9. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4689
  10. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 3892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика