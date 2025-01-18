Интернет-коуч из Москвы покончила с собой из-за стресса

52-летняя коуч и эксперт по снятию стресса Мария С. покончила с собой в Москве. По предварительным данным, причиной ее смерти стал именно стресс, сообщает Mash.

Мария проводила онлайн-курсы и тренинги по управлению тревожностью, раскрытию творческого потенциала и повышению психологической устойчивости. При этом, несмотря на профессиональные достижения, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Утром 16 января дочь обнаружила Марию в ванной комнате. Рядом находилась предсмертная записка, в которой женщина написала: «Летела, хотела, но не смогла. Сгорела. P.S. Простите все, кого я знаю».